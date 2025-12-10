افزایش تلفات موتورسیکلت‌سواران در اصفهان، زنگ خطر تازه‌ای را برای مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول به صدا درآورده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان در سالن جلسات صداوسیمای استان اصفهان گفت: نیمی از آمار تصادفات شهر اصفهان در سال گذشته متعلق به موتورسیکلت سواران بوده در حالیکه این آمار در هشت ماهه امسال به ۷۰ درصد رسیده است

سعید ساکت با اشاره به اینکه سن راکبان موتورسوار فوت شده بین ۱۸ تا ۳۵ سال افزود:بالای ۶۰ درصد از راکبان موتورسیکلت بدون گواهینامه و بالای ۹۰ درصد بدون کلاه ایمنی هستند.

وی گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده برای بهبود ایمنی، بخش قابل‌توجهی از تصادفات و تلفات شهر به موتورسیکلت‌سواران متعلق بوده و لازم است رفتارشان با برنامه‌های منسجم و هماهنگ اصلاح شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به ضرورت همگرایی دستگاه‌ها به خصوص صداوسیما گفت: اجرای طرح‌های میدانی، اطلاع‌رسانی گسترده، تولید محتوای هشداردهنده و استمرار طرح «توقیف ساعتی موتورسیکلت» از جمله اولویت‌هایی است که از چرخه اقتصادی خانه و اجتماع حذف می‌شوند.

سعید ساکت با اشاره به اینکه ۳ مرکز معاینه موتور سیکلت د ر اصفهان فعال است، افزود: تنها ۸ هزار موتور سوار به این مراکز مراجعه می‌کنند.