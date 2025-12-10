مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی از برگزاری یادواره شهدای هنرمند در استان خبر داد و گفت: این یادواره بخشی از برنامه‌های گرامیداشت کنگره ۱۲ هزار شهید استان است و همزمان با ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛علیرضا نوروزی افزود: در این یادواره، از خانواده‌های معظم شهدای هنرمند استان شامل پدر، مادر، خواهر و برادر تقدیر به‌عمل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از خانواده‌های شهدای هنرمند یا مهاجرت کرده‌اند و یا اعضای اصلی خانواده آنان در قید حیات نیستند، گفت که در این موارد، تنها فامیل‌های سببی حضور خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی درباره اهداف برگزاری این یادواره بیان کرد: هدف اصلی آشنا کردن نسل جوان با رشادت‌ها، شجاعت‌ها و سبک زندگی شهدای والامقام هنرمند است.

وی ادامه داد: با برگزاری چنین برنامه‌هایی، تلاش می‌کنیم به نسل جوان نشان دهیم که چگونه دلاورمردانی همچون شهدای هنرمند، با وجود استعداد و توانایی‌های خود، جان و مال خود را در راه دفاع از وطن فدا کردند تا ایران سربلند بماند.

نوروزی همچنین خاطرنشان کرد که این یادواره فرصتی برای ارج نهادن به جایگاه هنرمندان استان و نهادینه کردن فرهنگ تجلیل و نکوداشت آنان است.