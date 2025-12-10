پخش زنده
بسته خبری تلنگر پل ارتباطی مخاطبان با خبر همدان برای پخش خبرها و تصاویر آنهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، از دست به کار شدن کادر درمان برای اطلاع رسانی درباره اوج گیری آنفولانزا تا اجرای بی سرو صدای طرح جریمه خودروهای دودزا در بسته خبری تلنگر.
همچنین در بسته خبری این هفته تلنگر، اهالی روستای احمدآباد درگزین از مسئولان خواستند فکری به حال فرسودگی لولهها آب کنند.
شماره ۰۹۱۸۰۸۴۵۰۰۳ آماده دریافت تصاویر، پیامها و موضوعات ارسالی هم استانیها، برای پخش از صداوسیمای استان همدان و بسته خبری تلنگر است.