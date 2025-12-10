پخش زنده
امروز: -
فرماندار سلماس گفت: تکمیل زیرساختهای اقتصادی در این شهرستان بستر اولیه برای جذب سرمایهگذاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛علی علایی روز سهشنبه در جلسه منطقه ویژه اقتصادی سلماس بر ضرورت بازگشت هرچه سریعتر منطقه ویژه به چرخه تولید و سرمایهگذاری تاکید کرد و افزود: تکمیل زیرساختها و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی از اولویتهای اصلی مدیریت این شهرستان است.
وی تصریح کرد: مجموعه فرمانداری آمادگی کامل دارد تا فرآیندهای اداری را تسهیل کند و با همکاری دستگاههای ذیربط موانع موجود در مسیر پیمان سپاری و اجرای پروژهها را برطرف سازد.
در ادامه جلسه اعضای هیات مدیره مسائل فنی و اجرایی مرتبط با واگذاریها را مطرح کرده و مقرر شد مکاتبات با پیمانکاران واجد شرایط برای آغاز عملیات اجرایی تسریع شود.
حاضران ابراز امیدواری کردند که با تکمیل اقدامات پیشرو، منطقه ویژه اقتصادی سلماس به بستری فعال و موثر برای توسعه اشتغال و تولید در شمالغرب کشور تبدیل شود.
همچنین در این نشست گروهی از پیمانکاران توانمند که برای سرمایهگذاری در منطقه اعلام همکاری کرده بودند، نظرات خود را درباره ظرفیتها و امکانسنجی اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی بیان نمودند.