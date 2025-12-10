رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان گفت: در هشت ماهه سال جاری موارد طلاق توافقی در کرمان، ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،حجت الاسلام و المسلمین علی نخعی بیان کرد: در هشت ماه اخیر بالغ بر 11 هزار و 487 فقره پرونده به محاکم خانواده شهر کرمان وارد شده است که پنج درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی با اشاره به این مطلب که طی هشت ماهه امسال بیش از 9 هزار و 582 پرونده در شعب خانواده رسیدگی شده است؛ عنوان کرد: در سال جاری یک هزار و534 پرونده با موضوع طلاق به درخواست زوجه و 375 پرونده با موضوع طلاق به درخواست زوج در محاکم خانواده ثبت شده است.

حجت الاسلام نخعی در ادامه هشدار داد: آمار ها بیانگر این است که در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، طلاق به درخواست آقایان 23 درصد و طلاق به درخواست زوجه 15 درصد افزایش یافته است که نگران کننده است.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان در ادامه سخنان خود گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد شفیعی سرپرست سابق مجتمع شهید بهشتی از قضات خوشنام، مومن و برجسته دادگستری استان کرمان بودند که با سربلندی به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند.

حجت الاسلام و المسلمین نخعی افزود: آقای علیدادی سلیمانی نیز از قضات باتجربه، شجاع، مومن، متعهد و خوشنام دادگستری استان کرمان هستند که در سمت های مختلف از جمله ریاست دادگستری بافت، معاون قضایی دادگستری کرمان و بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان فعالیت داشته است.

وی در ادامه بر توسعه زیرساخت های اداری و منابع انسانی در محاکم شهر کرمان تاکید کرد و گفت: در حوزه منابع انسانی از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ قاضی جذب محاکم دادگستری شهرستان کرمان شده اند و این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان همچنین از راه اندازی شعب هفتم و هشتم در محاکم خانواده شهر کرمان خبر داد و افزود: امیدواریم در جهت رفاه حال مراجعان و کاهش زمان وقت های رسیدگی ، شعبه نهم دادگاه خانواده نیز بزودی راه اندازی شود.

حجت الاسلام و المسلمین نخعی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده ها اولویت کار در عدلیه است، خاطرنشان کرد: حسن خلق، تکریم مراجعان به دستگاه قضایی، رعایت نظم اداری و رسیدگی به موقع، سریع و دقیق به پرونده ها از اولویت های دادگستری کرمان در سال جاری است.