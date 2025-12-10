نجات زن باردار در روستای آق اطاق تکاب

یک بانوی باردار بدلیل نزدیکی ایام زایمان و وجود برف و کولاک شدید در روستای آق اطاق تکاب با هماهنگی دبیرخانه مدیریت بحران و مساعدت ادارات راهداری، هلال احمر و شبکه بهداشت و درمان به بیمارستان تکاب منتقل شد.