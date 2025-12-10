نجات زن باردار در روستای آق اطاق تکاب
یک بانوی باردار بدلیل نزدیکی ایام زایمان و وجود برف و کولاک شدید در روستای آق اطاق تکاب با هماهنگی دبیرخانه مدیریت بحران و مساعدت ادارات راهداری، هلال احمر و شبکه بهداشت و درمان به بیمارستان تکاب منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ محمد نیکنام فرماندار تکاب گفت: با توجه به بارش سنگین برف و احتمال انسداد راه دسترسی روستای سخت گذر آق اطاق تکاب این بانوی باردار روستایی با هماهنگیهای صورت گرفته به بیمارستان تکاب منتقل شد.
فرماندار تکاب افزود: این بانوی بارداربا هماهنگی دبیرخانه مدیریت بحران و مساعدت ادارات راهداری، هلال احمر و شبکه بهداشت و درمان به بیمارستان تکاب منتقل و با موفقیت زایمان وی انجام شد.
وی گفت: خوشبختانه حال عمومی مادر و فرزند بهتر است و تحت مراقبت قرار دارند.