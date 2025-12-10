به مناسبت گرامیداشت هفته و مقام زن و روز مادر از بانوان در بوکان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مراسم گرامیداشت هفته مقام زن و روز مادر با حضور معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری، جانشین فرماندهی سپاه پاسداران، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، روسای ادارات و جمعی از بانوان این شهرستان در محل سالن شهید سلیمانی برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش بوکان در این مراسم ضمن گرامیداشت روز زن گفت: کلید توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه در دست زنان است می‌توانند در امور مختلف نقش اساسی داشته باشند.

انور ملارحیمی با تاکید بر نقشه برجسته زنان در جامعه اظهار داشت: سلامت روح و روان خانواده و سلامت اجتماع در دست زنان به خصوص مادران است.

در این مراسم، پس از اجرای شعرخوانی، سرود و سخنرانی، از بانوان برتر شاغل در ادارات با اهدای لوح سپاس و هدایای یادبود تقدیر و تجلیل شد