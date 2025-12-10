به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کمیته ماده ۳ به عنوان یکی از کمیته‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقش کلیدی در ساماندهی فرایند‌های تجاری و ایجاد شفافیت و تسهیل در صدور مجوز‌ها و فرآیند‌های مرتبط با فعالیت‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری دارد و بخش مهمی از سیاست‌گذاری‌های حمایتی از تولید و تجارت کشور در این ساختار انجام می‌شود.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، در این نشست بر ضرورت تسریع در بررسی پرونده‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نقش این مناطق در توسعه تجارت فرامرزی، افزایش صادرات و جهش تولید، اهمیت بررسی دقیق پرونده‌های مناطق آزاد و ویژه و نقش این مناطق در توسعه تجارت کشور هم تاکید کرد.

محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، اسفندیار شاه‌منصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی، نیک‌افروز، معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش، ناصر خرمالی، مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات، غلامرضا موسوی، مدیر سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و جمعی از مدیران در این نشست حضور داشتند.

اعضای کمیته در پایان نشست، از چند واحد‌ تولیدی مستقر در منطقه آزاد کیش دیدن و از نزدیک فرآیند تولید، ظرفیت‌ها و چالش‌های واحد‌ها را بررسی کردند.