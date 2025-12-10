پخش زنده
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از سهم چشمگیر زنان در رهبری شرکتهای مبتنی بر دانش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر اصغر نوراللهزاده، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم «روشنای مهر؛ آیین نکوداشت مقام زن» با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، گفت: این روز که به مناسبت بزرگداشت مقام والای مادر و زن نامگذاری شده، یکی از ارزشمندترین روزها در نظام خلقت بشر است.
وی با اشاره به سخن پیامبر اسلام مبنی بر اینکه «از دامن زن، مرد به معراج میرود»، افزود: این جمله از بزرگان بیان شده و مبتنی بر تجربه و شناخت عمیق از نقش زن و مادر در جامعه است. امروز نیز همه در محیط خانواده میدانند که مادر چه جایگاه مهمی دارد و چگونه میتواند بهعنوان ستون اصلی، در استحکام و رشد خانواده ایفای نقش کند.
نوراللهزاده تأکید کرد: نقش مادر در موفقیت خانواده و تربیت فرزندان بسیار تعیینکننده است و توجه به این نیروی توانمند میتواند در خانواده، بنگاهها و کل جامعه تأثیرگذار باشد و از ظرفیت آن برای دستیابی به اهداف و برنامهها بهره برد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی حضور زنان فعال در شرکتهای دانشبنیان و زیستبوم نوآوری کشور را ارزشمند دانست و گفت: امیدواریم نقشآفرینی این بانوان چه در خانواده و چه در اجتماع، بیش از گذشته توسعه یابد و آنان بتوانند نقش مؤثر و سازنده خود را ادامه دهند.
وی با اشاره به جایگاه زنان در مدیریت شرکتهای دانشبنیان افزود: از میان حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ شرکت دانشبنیان فعال در کشور، بیش از ۱۵۰۰ شرکت توسط بانوان مدیریت میشود. این موضوع نشان میدهد زنان توانستهاند نقش مؤثری در این حوزه ایفا کنند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: سهم حدود ۱۵ درصدی مدیران زن در شرکتهای دانشبنیان طی سالهای گذشته روند رو به رشدی داشته و امیدواریم این میزان افزایش یابد. رشد شرکتهای دانشبنیان با مدیریت بانوان میتواند نقش مهمی در اقتصاد دانشبنیان داشته باشد.
او تأکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در مسیر حمایت از این شرکتها و تقویت حضور زنان در مدیریت بنگاههای دانشبنیان، آمادگی کامل دارد و از ظرفیتهای موجود در داخل مجموعه برای ارتقای نقش بانوان استفاده خواهد کرد.
وی ادامه داد: طی این مدت نشستهای مختلفی با همکاران برگزار شد تا در حوزه رویدادها و برنامهها گفتوگوی بیشتری داشته باشیم. خرسندم که نخستین برنامه دیدار با شرکتهای دانشبنیان به مناسبت گرامیداشت مقام مادر و زن برگزار شد و این رویداد را به فال نیک میگیریم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان با قدردانی از تلاشهای بانوان شاغل در صندوق گفت: طی یک سال گذشته همکاران خانم زحمات بسیاری برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان بر عهده داشتند و نگاه حمایتی آنها نقش مهمی در پیشبرد برنامهها داشته است. چند شرکت نیز بهعنوان نمونه منتخب معرفی شدند تا از آنها تقدیر شود. امیدواریم در سالهای آینده این برنامه منسجمتر و در مقیاس گستردهتری برگزار شود و زمینهای باشد برای افزایش حضور و رشد شرکتهایی که با مدیریت بانوان وارد زیستبوم نوآوری کشور میشوند.
بانوان در خانواده و اجتماع موتور پیشبرنده پیشرفت کشور هستند
در ادامه این مراسم، هاله معینی، مدیرعامل یکی از شرکتهای دانشبنیان، با تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن و مادر در جامعه ایرانی، گفت: این رویداد فرصت مناسبی برای توجه به جایگاه زنان در خانواده و اجتماع است.
وی با بیان اینکه به خود میبالم که بهعنوان یک زن ایرانی مسئولیت در گروه تولیدی دانشبنیان دانه پیشران توسعه در صنعت خوراک دام و طیور را بر عهده دارم، اظهار کرد: باور دارم زنان با تلاش و تخصص میتوانند نقش مؤثری در آینده کشور ایفا کنند.
معینی افزود: بانوان حاضر در این جمع، چه در خانواده و چه در عرصه اجتماع، نقشآفرینانی ارزشمند هستند؛ زنانی که از یکسو آیندهسازان کشور را تربیت میکنند و از سوی دیگر با مهارت و تعهد، مسیر پیشرفت علمی و اقتصادی ایران را پیش میبرند.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان از حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی قدردانی کرد و گفت: این مجموعه با حمایت هدفمند خود، بستر رشد شرکتهای دانشبنیان و نقشآفرینی بانوان را فراهم کرده است. این حمایتها انگیزه ما را برای ادامه مسیر نوآوری دوچندان میکند.