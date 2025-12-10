به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در ویژه برنامه جشن دخت نبی مکرم اسلام. روز رن و روز مادر که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین دیشب در سالن بصیرت شهرستان پلدشت برگزار شد از بانوان شاغل در شهرداری با اهدای لوح تجلیل شد.

شهردار پلدشت در این مراسم گفت: در نه ماه سال جاری بودجه عمرانی و جاری شهرداری که پنجاه میلیارد تومان بود بصورت صدرصدی تحقق یافته و تا پایان سال جاری ۵۰ میلیارد تومان به بودجه متمم زده خواهد شد تا بودجه شهرداری در سال جاری به یکصد میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

سید تقی حسن زاده خاطر نشان کرد: در نه ماهه سال جاری ۵۰ طرح بزرگ و کوچک عمرانی در سطح شهر اجراء شده که اهم این طرح‌ها شامل آسفالت ریزی معابر شهری به مساحت ۶۰ هزار متر مربع اصلاح و مرمت میادین شهری و پارک‌های سطح شهر. احداث خیابان جدید و جدول گذاری و بتن پلاک می‌باشند.

حجت الاسلام جمشیدی امام جمعه شهرستان پلدشت هم در این مراسم با تبریک فرا رسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: بهترین الگو برای بانوان. رفتار. سیره و اخلاق و ولایتمداری حضرت فاطمه زهرا (س) می‌باشد.