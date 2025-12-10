در این مراسم پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمان تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمان امروز 19 آذرماه با حضور استاندار کرمان در محل تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد و .

در این مراسم از دکتر حمید شریفی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان به عنوان پژوهشگر برتر هیئت علمی استانی در سال 1404 تقدیر شد.

همچنین از دکتر مهناز امیری به عنوان پژوهشگر برتر غیر هیئت علمی استانی ، دکتر پریا جنگی پور افشار به عنوان دانشجوی برتر استانی در مقطع دکتری تخصصی در سال ۱۴۰۴ تجلیل شد.

از دکتر نازنین شهابی نژاد به عنوان دانشجوی برتر استانی در مقطع دکترای حرفه‌ای و علیرضا خان احمد به عنوان دانشجوی برتر استانی در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۴۰۴تقدیر شد.