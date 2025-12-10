پخش زنده
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان با اشاره به بارش برف و باران در اکثر محورهای مواصلاتی استان، به رانندگان در خصوص لغزندگی جادهها هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ خلجی گفت: با توجه به بارش باران و برف و لغزندگی جاده های استان از رانندگان میخواهیم با احتیاط بیشتر رانندگی کرده و استفاده از سرعت مطمئنه را در دستور کار خود قرار دهند .
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان ضمن قدردانی از همکاری و همراهی رانندگان با ماموران پلیس راه افزود :تمامی ماموران پاسگاههای پلیس راه در جادهها و محورهای اصلی و فرعی استان آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند و در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوالی میتوانند به آنها مراجعه کنند.
سرهنگ خلجی در پایان به رانندگان توصیه کرد:قبل از حرکت، از سالم بودن برف پاکن مناسب، داشتن آج لاستیک، ضد یخ در منبع رادیاتور با آب در منبع شیشه شور مطمئن شوند.
از سرعت غیر مجاز، سبقتهای نا به جا، انحراف به چپ، حرکات نمایشی و مارپیچ و هرگونه حرکت مخاطره آمیز جدا خودداری کنند.
فاصله طولی با خودرو جلویی را رعایت کنند.
در هنگام گردش به چپ از چراغ راهنما استفاده شود تا رانندهای که پشت سر شماست متوجه گردش شما شود.
ازترمز کردن به طور ناگهانی خودداری کنید زیرا از ضربه زدن به ترمز در سطح جاده لغزنده باعث سر خوردن و عدم تعادل میشود.
از تعویض دنده ناگهانی از سبک به سنگین در هنگام بارندگی خودداری کنید.