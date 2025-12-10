پخش زنده
به مناسبت روز جهانی خاک، گردهمایی آموزشی-ترویجی در مرکز جهاد کشاورزی استان برگزار شد تا اهمیت حفاظت از خاک و مدیریت پایدار این منبع حیاتی مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ به مناسبت روز جهانی خاک، امروز در مرکز جهاد کشاورزی استان گیلان، گردهمایی با حضور مسئولان، کارشناسان و دانشآموزان برگزار شد تا اهمیت حفاظت از خاک و بهرهوری پایدار آن مورد توجه قرار گیرد.
این گردهمایی با هدف افزایش آگاهی دانشآموزان و فعالان حوزه کشاورزی درباره اهمیت خاک و حفظ حاصلخیزی آن برگزار شد.
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و استادان دانشگاه گیلان به توضیح وضعیت خاک استان و راهکارهای بهینه مدیریت منابع خاک پرداختند.
صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، در این گردهمایی اهمیت خاک در امنیت غذایی را مورد تأکید قرار داد و گفت: خاک بنیادینترین عنصر در امنیت غذایی است و اگرچه زیر پای ما قرار دارد، اما آینده بشر محسوب میشود و باید در حفاظت از این موهبت الهی که آینده نسلها را تضمین میکند، کوشا باشیم.
رضا ابراهیمی عضو هیئتعلمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه گیلان نیز در این گردهمایی به چالشهای موجود در نقشه خاک کشور اشاره کرد و گفت: در نقشه جامع خاک ایران تنها پنج درصد خاک کشور قابلیت کشت دارد و بخش قابل توجهی از آن با مشکلات ساختاری و شیمیایی مواجه است.
سعدالله نقدی مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی گیلان هم در این نشست بر نقش کشاورزان در حفظ حاصلخیزی خاک تأکید کرد و افزود: امیدواریم تولیدکنندگان با استفاده درست از زمین و رعایت اصول کشت، در تقویت امنیت غذایی کشور نقشآفرینی بیشتری داشته باشند.
چند دانشآموز شرکتکننده در این برنامه نیز با بیان دیدگاههای خود، بر ضرورت حفظ سلامت خاک تأکید کردند و گفتند: خاک سالم یعنی خاکی که در آن مواد معدنی کافی وجود داشته باشد و کشاورز بتواند محصول سالم تولید کند.
به گفته دانش آموزان، نباید زباله، نفت یا هر ماده آلاینده دیگری وارد خاک شود، چون آلودگی خاک تقریباً جبرانپذیر نیست.
گیلان با حاصلخیزترین خاک ایران، سرمایهای ارزشمند در بخش کشاورزی و محیط زیست است و حفاظت از این سرمایه طبیعی، مسئولیتی همگانی است.