مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: به‌منظور ارتقاء خدمات گردشگری سلامت در پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر، دفتر گردشگری سلامت آذربایجان غربی در این پایانه راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مرتضی صفری اظهار کرد: با توجه به تاکیدات استاندار آذربایجان غربی مبنی بر استفاده از ظرفیت مرز و گردشگری برای توسعه اقتصادی استان و از طرفی با توجه به ظرفیت‌های آذربایجان غربی در حوزه بهداشت و درمان، راه‌اندازی دفتر گردشگری سلامت آذربایجان غربی در مرز تمرچین پیرانشهر می‌تواند گام مهمی برای توسعه این حوزه فراهم کند.

وی افزود: گردشگری سلامت در آذربایجان غربی به‌ویژه در مناطق مرزی می‌تواند به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی و دیپلماسی عمومی کشور تبدیل شود، این صنعت می‌تواند با کاهش موانع تجاری، بهبود زیرساخت‌های درمانی و اقامتی، و تسهیل ورود بیماران خارجی، باعث افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال و تقویت روابط بین‌المللی شود.



مدیرکل میراث فرهنگی استان ادامه داد: وجود دلالان در مرزهای استان بزرگ‌ترین معضل و مانع توسعه گردشگری سلامت در استان است که راه‌اندازی این دفتر می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی گردشگری سلامت و راهنمایی گردشگران داشته باشد.

صفری با بیان اینکه در سطح استان ۲۰ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری مجوز فعالیت در حوزه گردشگری سلامت را دریافت کرده‌اند، گفت: کسانی که برای انجام کار خدمات درمانی از کشورهای خارجی به ایران می‌آیند، می‌توانند از طریق دفاتر خدمات مسافرتی رسمی، خدمات اصولی دریافت بکنند.