پخش زنده
امروز: -
گردنه اسدآباد که صبح امروز بدلیل بارش برف مسدود شده بود، با تلاش راهداران ، نیروهای امدادی ، دستگاههای خدمات رسان و پلیس راه بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس پلیس راه استان همدان گفت: با توجه به لغزندگی جادهها، رانندگان از هر گونه عجله، تغییر مسیر ناگهانی و سبقت غیرمجاز خودداری کرده و حتما با سرعت مطمئنه حرکت کنند.
سرهنگ ارسلان سرمدی افزود: رعایت قوانین و مقررات رانندگی خصوصاً در شرایط جوی نامناسب بسیار ضروریست و در صورت لازم به انجام سفر، ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ، توصیههای پلیس و دستگاههای امدادی را رعایت کنند.