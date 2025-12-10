گردنه اسدآباد که صبح امروز بدلیل بارش برف مسدود شده بود، با تلاش راهداران ، نیرو‌های امدادی ، دستگاه‌های خدمات رسان و پلیس راه بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس پلیس راه استان همدان گفت: با توجه به لغزندگی جاده‌ها، رانندگان از هر گونه عجله، تغییر مسیر ناگهانی و سبقت غیرمجاز خودداری کرده و حتما با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

سرهنگ ارسلان سرمدی افزود: رعایت قوانین و مقررات رانندگی خصوصاً در شرایط جوی نامناسب بسیار ضروریست و در صورت لازم به انجام سفر، ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ، توصیه‌های پلیس و دستگاه‌های امدادی را رعایت کنند.