به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ احمدیوسفی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در پی وقوع یک فقره قتل مسلحانه در یکی از محله های شهر به دلیل اختلافات خانوادگی، بلافاصله تیمی از مأموران پلیس آگاهی وارد عمل شدند.

وی با اشاره به اشرافیت اطلاعاتی و پیجویی های پلیسی افزود: ماموران با تلاش‌ های مستمر موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عامل وقوع این قتل را در شهرستان همجوار دستگیر و کلت بکار رفته در قتل را نیز کشف کنند.

فرمانده انتظامی کهنوج با اشاره به تشکیل پرونده اولیه بر خویشتن داری و کنترل خشم در موارد وقوع اختلافات شخصی و امور خانوادگی تأکید کرد.