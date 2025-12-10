تأمین امنیت غذایی در گرو حفاظت از خاک سالم است
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در مراسم روز جهانی خاک در ارومیه بر ضرورت فرهنگسازی استفاده درست از خاک و پرهیز از روشهای مخرب کشاورزی تأکید کرد.
وی با اشاره به تهدیدهای جدی سلامت خاک افزود: شخم بیرویه، مصرف نادرست کودهای شیمیایی و آبیاری بیرویه در مزارع و باغات از عوامل تخریب خاک هستند. هیچگاه نباید بدون آنالیز برگ، خاک و گیاه اقدام به کوددهی کرد.
جعفری با تأکید بر پرهیز از آتشزدن بقایای گیاهی اظهار داشت: خاک موجودی زنده و سرشار از میکروارگانیسمهای فعال است که با این اقدام نابود میشوند. ترویج استفاده از کودهای سبز در بین باغداران میتواند به افزایش فعالیت میکروارگانیسمها و ارتقای کیفیت خاک کمک کند.
وی همچنین وفور کیسههای پلاستیکی در طبیعت را تهدیدی جدی برای خاک دانست و گفت: آلودگی ناشی از پلاستیکها آسیب زیادی به خاک وارد میکند و اثرات آن بر سلامت انسانها بسیار گسترده و خطرناک است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: حفاظت از خاک سالم نهتنها ضامن تولید پایدار محصولات کشاورزی است، بلکه اساس امنیت غذایی و سلامت جامعه محسوب میشود.