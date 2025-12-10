به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حکمت جعفری گفت: تأمین امنیت غذایی نیازمند خاک سالم است و باید فرهنگ استفاده صحیح از خاک در جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به تهدید‌های جدی سلامت خاک افزود: شخم بی‌رویه، مصرف نادرست کود‌های شیمیایی و آبیاری بی‌رویه در مزارع و باغات از عوامل تخریب خاک هستند. هیچ‌گاه نباید بدون آنالیز برگ، خاک و گیاه اقدام به کوددهی کرد.

جعفری با تأکید بر پرهیز از آتش‌زدن بقایای گیاهی اظهار داشت: خاک موجودی زنده و سرشار از میکروارگانیسم‌های فعال است که با این اقدام نابود می‌شوند. ترویج استفاده از کود‌های سبز در بین باغداران می‌تواند به افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌ها و ارتقای کیفیت خاک کمک کند.

وی همچنین وفور کیسه‌های پلاستیکی در طبیعت را تهدیدی جدی برای خاک دانست و گفت: آلودگی ناشی از پلاستیک‌ها آسیب زیادی به خاک وارد می‌کند و اثرات آن بر سلامت انسان‌ها بسیار گسترده و خطرناک است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد: حفاظت از خاک سالم نه‌تنها ضامن تولید پایدار محصولات کشاورزی است، بلکه اساس امنیت غذایی و سلامت جامعه محسوب می‌شود.