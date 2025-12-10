مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی در مراسم روز جهانی خاک بر ضرورت مدیریت پسماند، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و همکاری همه دستگاه‌ها برای حفاظت از خاک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پرویز جباری در آیین بزرگداشت روز جهانی خاک در ارومیه گفت: اصلاح مدیریت پسماند شهری و روستایی، تکمیل کمربند سبز و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی از مهم‌ترین اقدامات برای حفاظت از خاک است.

وی با اشاره به بحران دریاچه ارومیه افزود: خشکی دریاچه موجب از بین رفتن خاک حاصلخیز روستا‌های اطراف می‌شود و پیامد‌های جبران‌ناپذیری دارد.

جباری تأکید کرد: آب و خاک سالم زمینه تولید محصول سالم، کاهش آلودگی هوا و کنترل سیلاب شهری است و همه دستگاه‌ها باید برای اجرای قانون حفاظت از خاک پای کار باشند.