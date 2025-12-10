فرمانده انتظامی بهشهر از کشف ۱۹ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ علی اکبر قلی پور گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیر قانونی استخراج ارز دیجیتال در شهرستان بلافاصله تیمی از ماموران به محل اعزام و عملیات شناسایی و برخورد با این اقدام آغاز شد.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با همکاری ماموران اداره برق پس از بازرسی‌های دقیق از محل مورد نظر تعداد ۱۹ دستگاه ماینر که به صورت غیر قانونی و غیرمجازتوسط ۲ نفر در حال فعالیت بودند به همراه لوازم جانبی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال کشف و پس از تشکیل پرونده اولیه به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سرهنگ قلی پور ضمن هشدار به افراد سود جو گفت: استفاده از ماینر بدون مجوز قانونی نه تنها موجب اخلال در شبکه برق رسانی می‌شود، بلکه طبق قانون بعنوان قاچاق محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم در این خصوص انجام گیرد.