آلودگی خاک؛ تهدید خاموش برای سلامت انسان

سرپرست مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: آلودگی خاک به دلیل پنهان بودن آثار آن دیرتر نمایان می‌شود، اما در بلندمدت سلامت انسان‌ها را به‌طور جدی تهدید می‌کند.