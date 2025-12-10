آلودگی خاک؛ تهدید خاموش برای سلامت انسان
سرپرست مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی کشاورزی آذربایجانغربی گفت: آلودگی خاک به دلیل پنهان بودن آثار آن دیرتر نمایان میشود، اما در بلندمدت سلامت انسانها را بهطور جدی تهدید میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛سجاد شکری در آیین گرامیداشت روز جهانی خاک در ارومیه اظهار داشت: خاک توان تحمل مواد غیرمتعارف را دارد و آثار آلودگی در آن بهصورت تدریجی و در طول زمان آشکار میشود. همین ویژگی باعث میشود آلودگی خاک کمتر در ظاهر دیده شود، اما در نهایت اثرات آن بر بدن انسانها نمایان خواهد شد.
وی افزود: برخلاف آب که آلودگی آن سریعتر قابل مشاهده است، آلودگی خاک دیرتر بروز میکند و همین امر خطر آن را جدیتر میسازد.
فرخ اسدزاده معاون پژوهشی دانشگاه ارومیه نیز در این مراسم گفت: خاک منبع اصلی تولید غذا و سلامت انسان است. خاکهای شهری در ایجاد مناطق سبز و جلوگیری از سیلاب نقش مهمی دارند و باید نقشههای مدیریت خاک تهیه شود.
در پایان این مراسم نیز از برگزیدگان، خادمان خاک و فعالان محیطزیست استان تجلیل شد.