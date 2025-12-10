به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مرتضی صفری، در جلسه بررسی آخرین وضعیت مسجد تاریخی امام جمعه و بقعه محمد ابن خلیلان ارومیه که با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام علی قنبری، مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد آذربایجان غربی، علی بنازاده شهردار منطقه چهار و دیگر مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: مسجد امام جمعه که در گذر تاریخی نجارخانه و مجاور بازار تاریخی ارومیه واقع شده، در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت حفظ و مرمت بنا‌های تاریخی گفت: در راستای مرمت، بهسازی و ساماندهی مسجد امام جمعه و فراهم کردن امکان بهره‌برداری مطلوب از این اثر، تصمیم بر این شد که پلاک پشت مسجد از طریق مدیریت شهری یا اداره‌کل راه و شهرسازی تملک و آزادسازی شود که این اقدام باعث می‌شود که دسترسی از میدان ولایت فقیه به مسجد فراهم و فضای آزاد شده به عنوان صحن به مسجد اضافه شود.

او همچنین درباره تکمیل بقعه محمد ابن خلیلیان افزود: برای پیشبرد این پروژه، مقرر شد که بازدید مشترکی توسط کارشناسان میراث‌فرهنگی، شهرداری و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان از بنای مذکور صورت گیرد و پس از برآورد هزینه‌های باقی‌مانده، تأمین اعتبار مورد نیاز توسط اداره کل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی و شهرداری انجام و عملیات اجرایی در اسرع وقت آغاز خواهد شد.

صفری تصریح کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای حفظ و احیای بنا‌های تاریخی استان و ارتقای کیفیت خدمات به زائران و گردشگران است، با توجه به اهمیت این بنا‌ها در فرهنگ و تاریخ منطقه، امید است که با همکاری همه‌جانبه، شاهد رونق هرچه بیشتر گردشگری فرهنگی در آذربایجان غربی باشیم.