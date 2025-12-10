شهردار ارومیه، به همراه معاونان و مدیران شهرداری از مراحل پایانی پروژه زیرگذر شیخ صفی‌الدین اورموی (شورا - ورزش) بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این طرح به عنوان یکی از طرح‌های مهم و زیربنایی شهر با هدف بهبود ترافیک و ارتقای حمل‌ونقل شهری در حال تکمیل است و تاکنون پیشرفت قابل توجهی در اجرای عملیات عمرانی آن حاصل شده است.

شهردار ارومیه در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت این طرح اظهار کرد: زیرگذر شیخ صفی‌الدین اورموی (شورا–ورزش) یکی از پروژه‌های مهم، استراتژیک شهر است که با هدف کاهش ترافیک و روان‌سازی عبور و مرور در این نقطه کلیدی به مراحل نهایی خود رسیده است.

رحمانی رضائیه افزود: این پروژه علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، نقش مؤثری در زیباسازی و توسعه زیرساخت‌های شهری خواهد داشت.

وی ادامه داد: در جریان این بازدید، بخش‌های مختلف پروژه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به روند مطلوب پیشرفت کار، امیدواریم روز پنجشنبه شاهد افتتاح رسمی آن باشیم.

شهردار ارومیه همچنین خاطرنشان کرد: پروژه زیرگذر شیخ صفی‌الدین اورموی با هدف کاهش بار ترافیکی سنگین تقاطع‌های اصلی این محدوده و ایجاد مسیر‌های ارتباطی بهتر برای خودرو‌ها و عابران در حال تکمیل است.

او با اشاره به بخش‌های مختلف این طرح گفت: این پروژه شامل احداث زیرگذر و تقاطع غیرهمسطح است که نقش مهمی در بهبود حمل‌ونقل شهری و کاهش ترافیک منطقه ایفا خواهد کرد.

رحمانی رضائیه در پایان با قدردانی از حمایت‌های مقام عالی استان، اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط اظهار امیدواری کرد با بهره‌برداری از این زیرگذر، مشکلات ترافیکی منطقه مرتفع شده و خدمات مطلوب‌تری به شهروندان ارائه شود.

گفتنی است زیرگذر شیخ صفی‌الدین اورموی طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور مقامات استانی و شهری به بهره‌برداری خواهد رسید.