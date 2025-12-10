پخش زنده
شرکت عمران شهرهای جدید و نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی، برای تسریع تحویل واحدهای مسکونی با پیشرفت بالای ۷۰ درصد، پرداختی به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان به متقاضیان طرح نهضت ملی اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید از توافق با کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای حمایت مالی از طرح های نهضت ملی مسکن خبر داد.
بر اساس این توافق، نهادهای حمایتی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان کمک مالی به متقاضیان دارای پروژههای بالای ۷۰ درصد پیشرفت میکنند.
شرکت عمران شهرهای جدید نیز با تهاتر با سازندگان، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان دیگر به این پروژهها اختصاص خواهد داد.
هدف این اقدام تسریع در ساخت و تحویل واحدهای باقیمانده در شهرهای جدید به متقاضیان تحت پوشش این نهادها است.
در حال حاضر حدود ۶ هزار متقاضی تحت پوشش نهادهای حمایتی در پروژههای نهضت ملی مسکن شهرهای جدید وجود دارد.
لیست کامل متقاضیان و میزان بدهیها برای ادامه فرآیندها به نهادهای مربوطه ارسال شده است.
این همکاری دولت و نهادهای حمایتی به بهبود وضعیت مسکن کمدرآمدها کمک خواهد کرد.
اجرای این طرح با توجه به اولویت حمایت از دهکهای پایین، روند مسکندار شدن اقشار محروم را تسریع میکند.