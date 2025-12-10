حمایت مالی از طرح‌های نهضت ملی مسکن تحت پوشش نهاد‌های حمایتی

شرکت عمران شهر‌های جدید و نهاد‌های حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی، برای تسریع تحویل واحد‌های مسکونی با پیشرفت بالای ۷۰ درصد، پرداختی به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان به متقاضیان طرح نهضت ملی اعلام کردند.