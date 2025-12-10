به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا پازندمهر رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی کشورمان با محمد بن سلیم، رئیس فدراسیون جهانی اتومبیلرانی در حاشیه افتتاحیه مجمع عمومی سالیانه فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA) در تاشکند، دیدار کرد.

در این دیدار، محمد بن سلیم با ابراز خرسندی از روند اصلاحات و فعالیت‌های اخیر فدراسیون ایران، گفت: خوشحالم که در فدراسیون ایران یک تیم فنی، منسجم و فعال شکل گرفته و برنامه‌های سازمان‌یافته در حال اجراست. ایران را کشوری برادر و دوست می‌دانم و از مشاهده پیشرفت و پویایی موتوراسپرت در این کشور بسیار خوشحال می‌شوم. دوست دارم به ایران سفر کنم و امیدوارم این دیدار در فرصتی مناسب انجام شود.

رئیس FIA افزود: با توجه به بدهی چندین‌ساله فدراسیون ایران به فدراسیون جهانی، همکاران تصمیم داشتند کرسی ایران را در FIA تعلیق کنیم، اما با ارتباط موثر آرام مارتیروسیان سرپرست کمیته روابط بین‌الملل ایران و ارائه گزارش اصلاح رویکرد فدراسیون جدید، شخصاً ورود کردم و مانع این تصمیم شدم. زیرا معتقدم ایران کشوری دوست، همسایه و دارای پتانسیل بالایی است. خوشبختانه ایران طبق تعهد خود، تمامی بدهی‌های گذشته را پرداخت کرده و این اقدام سبب شد تا اعتماد متقابل و همکاری جدیدی شکل گیرد و گذشته تیره روابط بین دو فدراسیون از بین برود.

وی گفت: اخبار ورزش ایران را پیگیری می‌کنم و می‌دانم وزیر ورزش در دولت جدید با جدیت پای پیشرفت این حوزه ایستاده است. امیدوارم با حضور ایشان، اتفاقات مثبت و سازنده‌ای رخ دهد.

در ادامه دیدار، پازندمهر ضمن قدردانی از حمایت‌ها و رویکرد مثبت رئیس FIA، گزارشی از برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون ایران در زمینه آموزش، ایمنی، استعدادپروری و حضور فعال‌تر در مجامع بین‌المللی ارائه کرد و افزود: ایران آمادگی میزبانی رویداد‌های منطقه‌ای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا را دارد. این پیشنهاد با استقبال گرم رئیس فدراسیون جهانی روبه‌رو شد.

این دیدار را می‌توان نقطه عطفی در بازسازی روابط فدراسیون ایران با نهاد جهانی FIA و آغاز فصل جدید همکاری‌های بین‌المللی موتوراسپرت کشور دانست.

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی با حضور نمایندگان کشور‌های عضو از سراسر جهان هم‌اکنون در تاشکند، پایتخت ازبکستان، در حال برگزاری است.