در آستانه ولادت فرخنده حضرت زهرا (س) و روز مادر، جشن مادر و دختری در حسینیه امام خمینی همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این جشن که امروز در حسینیه امام برگزار شد، جمعی از مادران و دختران حضور یافتند و این مراسم صمیمی با برنامه‌های متنوع و حال و هوایی معنوی همراه بود.

در این مراسم دختران با بیان جملات محبت‌آمیز از فداکاری و مهربانی مادرانشان قدردانی کردند و فضای مراسم رنگی از عاطفه گرفت.

اجرای سرود، دکلمه و مولودی‌خوانی از جمله بخش‌های برنامه بود که حال‌وهوای جشن را پرشورتر کرد.