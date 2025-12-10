پخش زنده
عضو شورای اسلامی شهر یزد: گلخانه شهرداری توانسته است بیش از ۹۰ درصد گلهای فصلی و نهالهای مثمر مورد نیاز شهر را تولید و تأمین کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه زارع گفت: در ادامه برنامههای نظارتی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد، بازدید میدانی از گلخانه شهرداری با هدف بررسی روند فعالیتها و ارزیابی اقدامات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری انجام شد.
وی افزود: بر اساس گزارش ارائهشده از سوی رئیس سازمان سیما و منظر شهری، گلخانه شهرداری توانسته است بیش از ۹۰ درصد گلهای فصلی و نهالهای مثمر مورد نیاز شهر را تولید و تأمین کند.
رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری ادامه داد: این اقدام علاوه بر بینیاز کردن شهرداری از خریدهای خارج از مجموعه، موجب ایجاد ارزش افزوده و کسب درآمد برای سازمان نیز شده است.
زارع تصریح کرد: در این بازدید اعلام شد که طرح مشارکت مردمی در کاشت و تحویل نهالهای نارنج با استقبال بسیار مطلوب شهروندان روبهرو شده است و شهروندانی که نهالها را در منازل خود پرورش دادهاند، پس از تحویل، گل و گلدان دریافت کردهاند و اکنون بخش قابل توجهی از نهالهای موجود در گلخانه حاصل همین همکاری سازنده است.
وی اظهار داشت: خوشبختانه گلخانه شهرداری توانسته بخش بزرگی از نیاز شهر را تأمین کند و در کنار آن، مشارکت تحسینبرانگیز شهروندان در تولید نهالهای مثمر، جلوهای از همیاری و مسئولیتپذیری اجتماعی را ایجاد کند و از همه همکاران پرتلاش این مجموعه قدردانی میکنم و امیدوارم این مسیر با قدرت ادامه یابد.
عضو شورای اسلامی شهر یزد، توسعه گلخانه شهرداری را گامی مؤثر در بهبود سیما و منظر شهری و تحقق اهداف دوره ششم شورا در زمینه ترویج کاشت نهالهای مثمر دانست و گفت: استمرار این روند و تقویت مشارکت شهروندان میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت فضای سبز شهر یزد ایفا کند.