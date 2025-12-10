امروز در مراسمی به مناسبت آغاز هفته پژوهش از پژوهشگران و فن آوران برتر استان در سنندج تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم خانم خان احمدی مدیر کل دفتر سیاستگذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری وزارت علوم گفت: دانشگاه‌ها باید در کنار آموزش و پژوهش، به تقویت مهارت‌ها و حل مسائل واقعی جامعه بپردازند.

علی قربانی رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فناوری وزارت دفاع هم در این مراسم از حمایت از طرح‌های پژوهشی در حوزه دفاعی تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان خبرداد.

حبیبی معاون عمرانی استاندار کردستان هم با اشاره به چالش‌ها و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف از پژوهشگران خواست در زمینه اجرای پروژه‌های نیمه تمام و پیشران توسعه کردستان اهتمام داشته باشند.

محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم خواستار ورود محققان برای ارائه راهکار برای ارتقای وضعیت اقتصاد و کاهش هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی در استان شد.

سی و سه مرده رئیس دانشگاه کردستان هم با اشاره به اینکه امسال تاکنون ۸ میلیارد تومان اعتبار از بنیاد ملی علم به حوزه پژوهش اختصاص یافت گفت: در این مدت همچنین ۶۵ طرح تحقیقاتی به این بنیاد جهت بررسی ارائه شده که معادل چهار سال گذشته بوده است.

بهرام نژاد معاون پژوهشی دانشگاه کردستان هم درمورد برنامه‌های شاخص پژوهشی در استان در این هفته خبر داد.