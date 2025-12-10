به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر ایران در چین در دیدار با ژو چینگ فو رئیس فرهنگستان ملی هنر چین، با مرور پیشینه روابط فرهنگی‌هنری دو کشور، عملیاتی شدن مفاد تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته به امضای رؤسای آکادمی‌های هنر ایران و چین رسید را خواستار شد.

سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در کشور چین، با اشاره به پیوند‌های تاریخی و تمدنی دو کشور، هنر را به مثابه روحی در کالبد همکاری‌های سیاسی و اقتصادی دانست و بر ضرورت گسترش و تعمیق روابط فرهنگی و هنری بین ایران و چین تاکید کرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در جهان پیچیده کنونی جریان‌های نوظهوری با تاریخی اندک در حال هدایت جهان به سمت ایده آل گرایی غربی هستند و تلاش در تمدن‌زدایی و هویت‌زدایی از شرق جهان دارند گفت: ما اطمینان داریم که دو تمدن کهن چین و ایران با همکاری هم می‌توانند این موضوع را مدیریت کنند.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی طرحی با عنوان ”:هنر پل میسازد “ به ابتکار فرهنگستان هنر ایران گفت: ایران آمادگی دارد این طرح را با طرف چینی مورد مذاکره قرار داده و برای اجرای آن برنامه‌ریزی نماید.

سفیر ایران در تشریح جزئیات این طرح گفت: "هنر پل می‌سازد" با بهره‌گیری از ابتکار کمر بند -راه و احیای نوین جاده ابریشم، تلاش دارد تعاملات و تبادلات هنری کشور‌های این مسیر را با تأسیس دبیرخانه مشترک چین و ایران و تحت نظر این دو کشور تسهیل کند.

وی، تولید آثارسینمایی مشترک، برگزاری نمایشگاه دوسالانه کشور‌های طرح کمربند- راه، ترجمه کتاب‌های هنری، برگزاری وبینار‌های معرفی هنر و هویت فرهنگی را از مصادیق همکاری‌های فرهنگی و هنری در قالب طرح، هنر پل می‌سازد عنوان کرد. سفیر ایران در چین همچنین از رئیس و هیئت فرهنگستان ملی هنر چین، برای سفر به ایران دعوت کرد.

رئیس فرهنگستان ملی هنر چین هم در این دیدار با استقبال از ایده‌های مطرح شده، آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرد.

ژو چینگ فو گفت: تبادل فرهنگی و رفت و آمد تمدنی نقش اساسی در روابط و همکاری‌های دو کشور داشته و دارد و این گفت‌و‌گو و هم‌زیستی صلح‌آمیز میان تمدن‌ها، فاصله‌ها و تنش‌ها را می‌زداید.

وی با استقبال از ایده "هنر پل می‌سازد" گفت: ما از هر تلاشی در جهت گسترش همکاری‌های فرهنگی‌هنری ایران و چین استقبال می‌کنیم.

در این دیدار همچنین دو طرف در خصوص ترجمه معکوس کتاب‌های کلاسیک و مورد توافق طرفین به زبان چینی و فارسی، برپایی نشست‌های علمی و هم اندیشی حرفه‌ای و هنری درباره هنر و میراث مشترک هنری دو کشور؛ تبادل هیئت‌های پژوهشی علمی بین دو فرهنگستان؛ برگزاری نمایشگاه تخصصی آثار هنرمندان دو فرهنگستان و تبادل تجربه در حوزه ثبت دیجیتالی آثار هنری- تاریخی - تمدنی دو کشور گفت‌و‌گو و رایزنی کردند.

در پایان طرفین با اهدای آثاری به رسم یادبود، نمود‌های تمدنی دو کشور را به هم معرفی کردند.