به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی با اشاره به دغدغه دانشجویان درباره تأثیر تغییرات نظام آموزشی بر استقبال از کنکور گفت: مطالعات تطبیقی در این زمینه انجام شده و مدل‌های جدیدی در حال بررسی است که جزئیات آن در جلسات تخصصی اعلام خواهد شد.

وی از بهره‌برداری نیروگاه خورشیدی ۸۰۰ کیلوواتی در دانشگاه تربیت مدرس خبر داد و افزود: استفاده از انرژی خورشیدی موجب کاهش مصرف آب، کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن و حذف سوخت‌های فسیلی می‌شود و علاوه بر کمک به محیط زیست، بخشی از ناترازی برق کشور را جبران می‌کند.

به گفته وی، وزارت علوم آمادگی نصب ۱۰۰۰ مگاوات پنل خورشیدی را به وزارت نیرو اعلام کرده و بیش از هزار نقطه در دانشگاه‌های کشور برای اجرای این طرح معرفی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت علوم ۲۰ درصد هزینه نصب نیروگاه‌های خورشیدی را تقبل می‌کند و دولت ۸۰ درصد باقی‌مانده را پرداخت خواهد کرد. زمین و فضای دانشگاه‌ها مهم‌ترین سرمایه برای اجرای این طرح است.

سیمایی در حوزه خوابگاه‌های متأهلی نیز تأکید کرد: تا پایان امسال حدود ۱۰۰۰ واحد خوابگاه متأهلی تحویل داده می‌شود که تاکنون حدود ۵۰۰ واحد آماده تحویل است و تا پایان سال این رقم تکمیل خواهد شد.