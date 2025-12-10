پخش زنده
هفته هفتم لیگ برتر هندبال مردان فردا با برگزاری ۵ دیدار پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور فردا پنجشنبه (۲۰ آذر) با برگزاری پنج دیدار وارد هفته هفتم میشود.
در نخستین مسابقه این هفته، تیم پرواز هوانیروز که در رده هشتم جدول قرار دارد، در تهران میزبان هپکو اراک خواهد بود. پرواز پس از شکست هفته گذشته در اصفهان درپی جبران است و هپکو نیز که اخیراً استقلال کازرون را متوقف کرده، درپی ثبت نخستین پیروزی فصل خود است.
نفت و گاز گچساران بدون امتیاز، این هفته در دهدشت مهمان فرازبام خواهد بود. فرازبامِ ۴ امتیازی که هفته گذشته استراحت داشت، در تلاش است فاصله خود را با میانه جدول بیشتر کند.
حساسترین مسابقه هفته میان استقلال کازرون و فولاد مبارکه سپاهان برگزار میشود؛ تیمهای سوم و چهارم جدول که تنها یک امتیاز با یکدیگر فاصله دارند و امیدوارند از استراحت سایپا صدرنشین نهایت بهره را برده و فاصله خود را با صدر جدول کاهش دهند.
در کرمان، تیم مس میزبان نیروی زمینی سبزوار است. نارنجیپوشان کرمانی تاکنون در تمام مسابقات پیروز شدهاند و به دلیل تفاضل گل بهتر، در صورت کسب برد، میتوانند جای سایپا را در صدر جدول بگیرند. نیروی زمینی نیز که نیمی از بازیهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشته، به دنبال خلق یک شگفتی در کرمان است.
در دیگر دیدار این هفته، سپاهان نوین و سنگآهن بافق در اصفهان برابر هم قرار میگیرند. سپاهان نوین پس از پیروزی ارزشمند هفته گذشته به دنبال ادامه روند موفق خود است و سنگآهن بافق قصد دارد نخستین برد خارج از خانه را کسب کند.
برنامه مسابقات هفته هفتم لیگ برتر هندبال مردان:
پنجشنبه ۲۰ آذر – ساعت ۱۴:۰۰
پرواز هوانیروز – هپکو اراک
پنجشنبه ۲۰ آذر – ساعت ۱۶:۰۰
فرازبام خاییز دهدشت – نفت و گاز گچساران
استقلال کازرون – فولاد مبارکه سپاهان
مس کرمان – نیروی زمینی سبزوار
سپاهان نوین اصفهان – سنگآهن بافق