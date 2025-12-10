اختصاص ۶۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور
معاون مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی: امسال ۶۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، معاون مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی درافتتاح و آغاز به کار نمایشگاه ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی در محل نمایشگاه بین المللی قائم شهر گفت: اعطای تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از سیاستهای حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از بهره برداران و کشاورزان است که امسال ۶۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی اختصاص یافت که تاکنون ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن در استانهای مختلف کشور جذب شده است.
محسن خلج، اعتبار توسعه مکانیزاسیون کشاورزی پارسال را۵۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که امسال با افزایش خط اعتبارات مکانیزاسیون، کشاورزان و بهره برداران بیشتری از امکانات و تجهیزات روز کشاورزی برخوردار شدند..
وی، استان مازندران را با توانمندیهای بالای تولید ماشین آلات کشاورزی از استانهای پیشرو در این حوزه اعلام کرد که با تداوم این حمایتها مازندران میتواند تامین کننده نیاز ماشین آلات حوزه برنج در این ابن استان باشد..
معاون مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد در حال حاضر ۹۰ درصد نیاز کشاورزان به ماشین آلات از شرکتهای داخلی تامین میشود و ده درصد دیگر مربوط به فناوری نوین دنیاست که باید تلاش کنیم با ارتقای سطح فناوری نیاز کامل کشور را تامین کنیم.
اسدالله تیموری رئیس جهاد کشاورزی مازندران هم گفت: در نمایشگاه ماشین آلات و ادوات کشاورزی، دستاوردهای تولیدی بیش از ۵۵ شرکت داخلی از سراسر کشور در دو سالن نمایشگاهی به معرض تماشا گذاشته شده است.
تیموری افزود: در دو هفته اخیر این دومین نمایشگاه کشاورزی در مازندران است که عمده محصولات عرضه شده در این نمایشگاهها از شرکتهای معتبر تولید کننده ماشین آلات و ادوات کشاورزی و باغبانی استان مازندران است..
آذر بهرام معاون توسعه مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در این استان گفت: امسال ۴۴۴ میلیارد تومان تسهیلات برای خرید ماشین آلات کشاورزی استان اختصاص یافت که تاکنون ۳۶۰ میلیارد تومان آن جذب شده است..
وی افزود: این تسهیلات برای خرید کمباین، تراکتو، تیلر و دیگر تجهیزات کشاورزی بود و ۹۶۰ نفر از کشاورزان و باغداران از این حمایتها در امر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بهرهمند شدند.
نمایشگاه ماشین و تجهیزات کشاورزی و باغبانی تا بیست و یکم آذر از ساعت ۱۶تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مازندران در قائم شهر پذیرای هم استانی هاست.