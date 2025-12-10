به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با حضور ۳۲ تیم در شهر‌های دورتموند، اشتوتگارت و تریر آلمان و روتردام و دن بوش هلند برگزار می‌شود و تیم‌ها در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و ۲۴ تیم (از هر گروه ۳ تیم) به دور دوم گروهی راه یافتند. در نهایت ۸ تیم راهی یک چهارم نهایی شدند. تیم‌های چهارم نیز برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ و در جام ریاست فدراسیون بین المللی رقابت کردند. تیم بانوان ایران برای سومین بار و به صورت پیاپی حضور در رقابت‌های جهانی را تجربه کرد و تیم روسیه به علت بحران اوکراین از حضور در مسابقات منع شد. تیم قهرمان رقابت‌ها به مسابقات جهانی ۲۰۲۷ راه خواهد یافت.

نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

یک چهارم نهایی:

برنامه - چهارشنبه ۱۹ آذر:

هلند - مجارستان

دانمارک - فرانسه

تیم‌های آلمان و نروژ نیز به نیمه نهایی صعود کرده‌اند.

جام ریاست فدراسیون جهانی (برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ - تیم‌های اول تا چهارم هر گروه برای رده‌های مختلف انتخاب می‌شوند.)

چهارشنبه ۱۹ آذر:

برای رده‌های ۳۱ و ۳۲:

ایران ۱۹ - ۲۴ قزاقستان (ساعت ۱۳:۳۰ - سالن ماسپورت در شهر دن بوش)

تیم ایران پیش از این در دور گروهی نخست و در گروه دو ۹ - ۳۴ از تیم سوئیس، ۱۳ - ۴۷ از مجارستان و ۲۱ - ۳۰ از سنگال شکست خورد و بدون امتیاز چهارم شد. تیم ایران در دور دوم گروهی برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ (جام ریاست فدراسیون جهانی) و در گروه الف ۹ - ۳۸ از تیم کرواسی، ۲۰ - ۳۳ از تیم پاراگوئه و ۱۶ - ۲۷ از تیم اروگوئه شکست خورد و بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.

برای رده‌های ۲۹ و ۳۰:

اروگوئه - کوبا

برای رده‌های ۲۷ و ۲۸:

پاراگوئه - مصر

برای رده‌های ۲۵ و ۲۶: (فینال جام ریاست فدراسیون جهانی)

کرواسی - چین



در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم فرانسه با شکست نروژ قهرمان شد و تیم دانمارک در رده سوم قرار گرفت.

تیم بانوان ایران در ۱۵ دیدار رقابت‌های قهرمانی جهان ۲ پیروزی و ۱۲ باخت کسب کرده است و ۲۸۰ گل زده و ۵۳۵ گل خورده در کارنامه دارد. تیم ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ در رده ۳۱ جهان قرار گرفت.

در تاریخچه هندبال قهرمانی زنان جهان تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۷ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی همچنان رکورد دار است و تیم نروژ با ۴ قهرمانی، ۵ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و تیم آلمان با احتساب نتایج آلمان شرقی با ۴ قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیم فرانسه نیز با ۳ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی در رده چهارم قرار دارد. تیم‌های مجارستان، یوگسلاوی سابق، دانمارک، رومانی، چکسلواکی سابق، هلند، کره جنوبی و برزیل نیز یک بار قهرمان شده‌اند.