طرح غربالگری خانوادههای دارای فرزندان ناشنوا در سیرجان با همت بنیاد بخشش اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در اجرای طرح جوانی جمعیت برای خانوارهای دارای فرزند ناشنوا طی دو روز قریب به ۵۰۰ نفر از کودکان ناشنوا و والدین آنان غربالگری شدند.
مدیر عامل مجمع خیرین سلامت سیرجان گفت: با حمایت بنیاد بخشش در این شهرستان مشاوره و آزمایشهای لازم گرفته شد والدین این کودکان بتوانند جمعیت آماری خانواده که همان افزایش جامعه هست داشته باشند.
وی افزود: ۱۸ از افراد آماری ما دانش آموزان مدارس بودند و این طرح با استقبال بی نظیر مردم و جامعه هدف و با موفقیت انجام شد.
آقای دکتر محمد اجل لوییان مدیر عامل بنیاد خیریه شنوایی بخشی بخشش نیز در حاشیه این مراسم گفت: این طرح با همکاری خوب مدیران و جامعه هدف و مردم با موفقیت انجام شد و این نکته خیلی مهم هست که والدین فرزندان ناشنوا میتوانند پس از نتایج آزمایش و شرایط اعلام شده فرزندآوری داشته باشند و فرزندان سالمی را در دامان پاک خانواده پرورش دهند.
وی افزود: در طرح بخشش در آینده هیچ کودک ناشنوایی با همکاری والدین جامعه هدف نخواهیم داشت و امروزدر سیرجان این مهم رقم خورد.