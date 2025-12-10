به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در اجرای طرح جوانی جمعیت برای خانوار‌های دارای فرزند ناشنوا طی دو روز قریب به ۵۰۰ نفر از کودکان ناشنوا و والدین آنان غربالگری شدند.

مدیر عامل مجمع خیرین سلامت سیرجان گفت: با حمایت بنیاد بخشش در این شهرستان مشاوره و آزمایش‌های لازم گرفته شد والدین این کودکان بتوانند جمعیت آماری خانواده که همان افزایش جامعه هست داشته باشند.

وی افزود: ۱۸ از افراد آماری ما دانش آموزان مدارس بودند و این طرح با استقبال بی نظیر مردم و جامعه هدف و با موفقیت انجام شد.

آقای دکتر محمد اجل لوییان مدیر عامل بنیاد خیریه شنوایی بخشی بخشش نیز در حاشیه این مراسم گفت: این طرح با همکاری خوب مدیران و جامعه هدف و مردم با موفقیت انجام شد و این نکته خیلی مهم هست که والدین فرزندان ناشنوا می‌توانند پس از نتایج آزمایش و شرایط اعلام شده فرزندآوری داشته باشند و فرزندان سالمی را در دامان پاک خانواده پرورش دهند.

وی افزود: در طرح بخشش در آینده هیچ کودک ناشنوایی با همکاری والدین جامعه هدف نخواهیم داشت و امروزدر سیرجان این مهم رقم خورد.