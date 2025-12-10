دادستان عمومی و انقلاب کرمان با تأکید بر الگوگیری از سیره نورانی آن بانوی بزرگ اسلام، بر ضرورت ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه تأکید کردند.

در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها طی مراسمی معنوی و باشکوه که به مناسبت میلاد فرخنده حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر در مجتمع قضایی ۲۲ بهمن کرمان برگزار شد، دادستان عمومی و انقلاب کرمان با تأکید بر الگوگیری از سیره نورانی آن بانوی بزرگ اسلام، بر ضرورت ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه تأکید کردند.

مهدی بخشی در این آئین افزود: میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) نه تنها یادآور مقام والای زن در اسلام است، بلکه فرصتی مغتنم برای بازخوانی و تجدید عهد با آرمان‌های بلند آن بانوی نمونه بشریت است.

وی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا (س) به عنوان الگوی کامل زن مسلمان، اظهارداشت: سیره عملی و اخلاقی ایشان، الگویی بی‌بدیل برای تحقق عدالت، دانایی، ایثار و کرامت انسانی در جامعه امروز ماست و امید است با تأسی به این آموزه‌های نورانی، بتوانیم در مسیر ساخت جامعه‌ای سرشار از مهربانی، معنویت و عدالت گام برداریم.

دادستان کرمان همچنین با قدردانی از حمایت‌های رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان و اعضای شورای معاونین در برگزاری این مراسم، اظهار داشت: برگزاری چنین برنامه‌هایی با مشارکت و همراهی مسئولان قضایی، نشان‌دهنده‌ی اهتمام جدی دستگاه قضا به ترویج فرهنگ فاطمی و تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی در محیط‌های اداری و اجتماعی است.

در حاشیه این مراسم، برنامه‌هایی نظیر مدیحه‌سرایی، سخنرانی مذهبی و تجلیل از بانوان شاغل در دستگاه قضایی برگزار شد که با استقبال گرم حاضران همراه بود.