امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

شیوع آنفلوانزا

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹- ۱۶:۰۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
افشای موقعیت مکانی حساب‌های ایکسی (توییتر) که به ظاهر وطن پرست و ایرانی بودند!
افشای موقعیت مکانی حساب‌های ایکسی (توییتر) که به ظاهر وطن پرست و ایرانی بودند!
۱۴۰۴-۰۹-۱۶
بدون تعارف با پدر و مادری که اشک رئیس جمهور را درآوردند
بدون تعارف با پدر و مادری که اشک رئیس جمهور را درآوردند
۱۴۰۴-۰۹-۱۷
متن و حاشیه‌های مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور
متن و حاشیه‌های مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور
۱۴۰۴-۰۹-۱۶
در انتظار یک قطعه زمین!
در انتظار یک قطعه زمین!
۱۴۰۴-۰۹-۱۷
خبرهای مرتبط

روند نمونه‌گیری و ابتلا به آنفلوآنزا افزایشی است

استراحت و خوردن مایعات بهترین درمان برای آنفلوانزا

آنفلوانزا در کمین کودکان و نوجوانان

برچسب ها: شیوع آنفلوانزا ، سرماخوردگی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 