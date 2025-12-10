به مناسبت ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، منتخبی از کتابفروشی‌های شیراز کتاب‌های خود را با ۴۵ درصد تخفیف عرضه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس اعلام حوزه هنری فارس، طرح تخفیف عرضه کتاب با عنوان «مهرانه کتاب» و با هدف ترویج کتاب‌خوانی از امروز در پنج کتابفروشی شیراز آغاز شده و تا ۲۶ آذر ادامه دارد.

کتابفروشی‌های مشارکت‌کننده در این طرح کتابفروشی های پاتوق کتاب (خیابان صورتگر)، شیرس (میدان کوزه‌گری، واقع در پردیس سینمایی استاد تارخ)، بقچه کتاب (بعد از چهارراه خیرات، حوزه هنری فارس)، کاکو کتاب (خیابان خیام، کوچه هشت) و نشر فرهنگ شهادت (چهارراه حافظیه، ساختمان کانون پرورش فکری) در این طرح مشارکت دارند.

فردا پنج شنبه ۲۰ آذر مصادف با ۲۰ جمادی‌الثانی سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهاست.