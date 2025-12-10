پخش زنده
امروز: -
خراسان رضوی با داشتن ۳۵ هزار ورزشکار رزمی از قطب های ورزش های رزمی در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزش های رزمی خراسان رضوی، با اشاره به گستردگی فعالیت این رشته در استان گفت: هم اکنون بیش از ۳۵ هزار ورزشکار در سبک ها و رده های مختلف رزمی فعالیت می کنند و این آمار خراسان رضوی را به یکی از قطب های مهم ورزش های رزمی کشور تبدیل کرده است.
جواد منصوری با بیان اینکه حضور ورزشکاران استان در رقابت های ملی و بین المللی قابل توجه بوده است، اظهار کرد: ۱۶ ورزشکار از خراسان رضوی امسال به تیم های ملی دعوت شده اند و در اردوها و مسابقات برون مرزی حضور یافته اند.
منصوری همچنین با اشاره به تنوع رشته های رزمی فعال در استان افزود: در خراسان رضوی ۱۳۵ سبک و رشته رزمی در قالب باشگاه ها و انجمن های تخصصی فعالیت می کنند که این ظرفیت، بستر مناسبی برای شکوفایی استعدادها و توسعه ورزش قهرمانی فراهم کرده است.
وی همچنین کمبود امکانات ورزشی و نبود سالن های اختصاصی برای ورزش های رزمی را از مهم ترین مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: رفع این چالش ها نیازمند حمایت بیشتر دستگاه های مرتبط و توسعه زیرساخت های ورزشی در سطح استان است.