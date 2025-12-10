قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور از خانه فرهنگ ایران در دهلی‌نو و مجموعه فرهنگی ادبی «محفل ایرانی» بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی دارابی که برای حضور در بیستمین اجلاس کمیته بین‌الدولی میراث ناملموس یونسکو به هندوستان سفر کرده است، امروز از خانه فرهنگ ایران در دهلی‌نو بازدید کرد.

در این بازدید، فریدالدین فریدعصر، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو، گزارشی از ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های در دست اجرای خانه فرهنگ ایران ارائه کرد.

خانه فرهنگ ایران در دهلی‌نو با هدف گسترش تبادلات فرهنگی، توسعه تعاملات ادبی و هنری میان دو کشور و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی ایران تأسیس شده است.

بخش «محفل ایرانی» شامل کافه‌کتاب و فضای ویژه نشست‌های ادبی، معرفی کتاب، قصه‌خوانی و برنامه‌های فرهنگی است که در سال گذشته با همکاری مرکز تحقیقات زبان فارسی راه‌اندازی شد. این مجموعه با حضور نویسندگان، پژوهشگران و نخبگان حوزه ادبیات فارسی و هندی میزبان رویداد‌های فرهنگی مشترک است.