در جشن تکلیف دانشآموزان مدرسه دخترانه فاطمه شهر فرخی بر اهمیت توجه به تربیت دینی و شکلگیری مسئولیتپذیری تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آموزشوپرورش خوروبیابانک گفت: این مراسم فرصتی ارزشمند برای آشنایی دانشآموزان با مفاهیم عبادی و اخلاقی و تقویت پیوند آنان با آموزههای دینی است.
عاطفه وهاب افزود: آموزشوپرورش شهرستان با اجرای برنامههای هدفمند و همراهی خانوادهها، محیطی شاد و اثرگذار برای شکوفایی اخلاقی و تربیتی دانشآموزان فراهم میکند و این مسیر تربیتی را در تمامی مدارس دنبال خواهد کرد.
وی با بیان اینکه برنامه جشن تکلیف دانشآموزان به صورت گسترده در دیگر مدارس شهرستان در حال برگزاری است، گفت: دانشآموزان در قالب برنامههای آموزشی، فرهنگی و آیینی با مفاهیم دینی و مسئولیتهای فردی آشنا میشوند.