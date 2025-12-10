پخش زنده
سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزار تن صدف کوهی در معادن گلستان تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، صدف کوهی معادن گنبد کاووس با خلوص بالای ۹۹ درصد در دنیا بی نظیر است و درصنایع مختلف مانند خوراک دام و طیور و تولید کاغذ، چسب، رزینها، عایقهای حرارتی وصوتی، لوازم آرایشی بهداشتی و بتن سبک استفاده میشود.
صدف کوهی دست کم هجده کاربرد صنعتی و بهداشتی دارد که تکمیل زنجیره تولید آن ارزش افزوده بالا و اشتغال زیادی ایجاد میکند.
همزمان با رویداد رسانهای ایران جان که این هفته متعلق به استان گلستان است، همکارم در گلستان بیشتر این موهبت را به ما میشناساند.
رویداد ملی «ایران جان»، به ابتکار صدا و سیما به دنبال معرفی و ضریب دادن به ظرفیتها و فرصتهای توسعه و پیشرفت جای جای کشور است.