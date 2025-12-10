پخش زنده
سرپرست انتظامي شهرستان رفسنجان از دستگيري سه سارق طلاجات يک طلافروشي در لحظه وقوع سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "سادات حسيني" در تشريح اين خبر گفت: يک طلا فروش در پي مراجعه يک مرد و دو خانم به طلافروشي وي و انجام رفتارهاي مشکوک، به سرعت از ماموران يگان امداد مستقر در بازار درخواست کمک مي نمايد .
وي بيان داشت: ماموران بلافاصله وارد عمل و با بررسي انجام شده متوجه شدند اين سه نفر با حضور در طلافروشي و درخواست سرويس هاي مختلف قصد بهم زدن تمرکز صاحب مغازه و انجام سرقت را داشته اند.
اين مسئول انتظامي با اشاره به سابقه دار بودن متهمان و غير بومي بودن آن ها گفت: متهمان در بازجويي هاي اوليه به طرح اين سرقت نافرجام معترف و پس از تشکيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شدند.