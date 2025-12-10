به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "سادات حسيني" در تشريح اين خبر گفت: يک طلا فروش در پي مراجعه يک مرد و دو خانم به طلافروشي وي و انجام رفتارهاي مشکوک، به سرعت از ماموران يگان امداد مستقر در بازار درخواست کمک مي نمايد .

وي بيان داشت: ماموران بلافاصله وارد عمل و با بررسي انجام شده متوجه شدند اين سه نفر با حضور در طلافروشي و درخواست سرويس هاي مختلف قصد بهم زدن تمرکز صاحب مغازه و انجام سرقت را داشته اند.

اين مسئول انتظامي با اشاره به سابقه دار بودن متهمان و غير بومي بودن آن ها گفت: متهمان در بازجويي هاي اوليه به طرح اين سرقت نافرجام معترف و پس از تشکيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شدند.