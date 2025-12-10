فرمانده انتظامي بم از وقوع قتل به خاطر اختلاف در پرداخت کرايه و دستگيري عامل قتل خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "احمد پور" در تشريح جزئيات اين خبر اظهار داشت: در پي اعلام وقوع درگيري منجر به قتل در يکي از محله هاي شهر بم، بلافاصله بررسي موضوع در دستوركار ماموران پليس آگاهي اين شهرستان قرار گرفت.

وي افزود: در بررسي هاي اوليه ماموران مشخص شد راننده يک خودروي حمل مسافر با يک مرد جوان که مسافر وي بود بر سر پرداخت کرايه درگير و فرد مسافر با ضربه چاقوي طرف مقابل دچار جراحت شديد و فوت شده است.

فرمانده انتظامي بم با اشاره به شناسايي و دستگيري اين فرد کمتر از يک ساعت با پيجويي هاي فوري ماموران پليس آگاهي بر بالا بردن آستانه تحمل و حل مشکلات با گفتگو و پرهيز از حمل سلاح به عنوان عامل زمينه ساز تنش و عکس العمل هاي جبران ناپذير تاکيد کرد