سامانه و سکونت واقعی، پایه واگذاری مسکن ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «رضا دارابی» معاون عمرانی استاندار ایلام با اشاره به ضرورت شناسایی دقیق متقاضیان دهک‌های ۱ تا ۴ نهضت ملی مسکن اظهار داشت: بر اساس سامانه سیب سلامت وزارت بهداشت، مکان دقیق سکونت متقاضیان خصوصاً در حوزه جوانی جمعیت مشخص خواهد شد، داده‌ها و تقاضا‌ها باید واقعی باشند تا برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.

وی افزود: در خصوص روستاها، زمین برای افراد دارای سکونت در روستا، ساکنان بومی و همچنین افراد دارای اصالت روستایی که در شهر یا مناطق دیگر سکونت دارند در نظر گرفته خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار ایلام درباره تعیین تکلیف تخصیص متقاضیان نهضت ملی مسکن شهر ایلام به طرح ها اضافه کرد: افرادی که سهم آورده خود را کامل پرداخت کرده و در سامانه امتیاز بیشتری دارند، در اولویت واگذاری واحد‌های آماده نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرند.