در آیین اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای فناوری و پژوهشی استان، تفاهمنامه همکاریهای علمی، آموزشی و پژوهشی میان معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی با پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی در این مراسم با اشاره به نقش اثرگذار نخبگان در پیشبرد برنامههای توسعهای استان، گفت: تقویت پیوند میان پژوهش و تصمیمسازیهای مدیریتی، یکی از اولویتهای اصلی ماست و امیدواریم با همکاری بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری آذربایجانغربی، زمینه استفاده گستردهتر از ظرفیتهای علمی و پژوهشی در استان فراهم شود.
این تفاهمنامه با هدف تقویت ارتباط میان نخبگان، پژوهشگران و دستگاههای اجرایی استان و همچنین ارتقای سطح دانشبنیانسازی فرآیندهای مدیریتی و توسعهای تنظیم شده و براساس مفاد آن، دو طرف بر همکاری در حوزههای توانمندسازی نخبگان، اجرای پروژههای پژوهشی کاربردی، حمایت از طرحهای فناورانه، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و توسعه زیرساختهای نوآوری تأکید کردند.
نمایشگاه دستاوردهای فناوری و پژوهشی آذربایجانغربی که طی چند روز فعالیت خود میزبان دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، مخترعان و نهادهای پژوهشی بود، امروز با امضای این تفاهمنامه همکاری به کار خود پایان داد.