مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری از قطعی گار چهار اداره در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سلیمیان با اشاره به اینکه صدور اخطاریه کاهش مصرف گاز برای ۲۵ مرکز دولتی و عمومی گفت: همچنین گاز چهار اداره به دلیل تداوم تخلف قطع شده است.
وی از تمامی ادارات و سازمانها خواست با روشن کردن تجهیزات گرمایشی یک ساعت پیش از شروع کار، خاموش کردن آنها یک ساعت پیش از پایان کار، عدم استفاده از وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل در ساختمانهای فاقد سیستم حرارت مرکزی و نیز با انجام معاینه فنی، تعمیر دورهای وسایل گازسوز و نصب سامانه پایش هوشمند موتورخانهها در مسیر افزایش بازدهی تجهیزات و صرفهجویی پایدار در مصرف گاز گام بردارند.