ولادت فرزند حضرت احمد همزمان است با میلاد دختر پیامبر رحمت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ۱۲۵ سال از تولد و ۳۱ سال از ارتحال امام خمینی (ره) میگذرد، اما انقلابی که به دست امام راحل پایهگذاری شد و به پیروزی رسید بیش از چهل سال است که استوار مانده و افکار و اندیشههای ایشان همچنان بر دلها حکومت میکند.
اطرافیان و تمامی افرادی که امام راحل را از نزدیک میشناسند، اخلاص و ذوب در خدا بودن، توکل بر خدا، اطاعت محض از پروردگار و سازش ناپذیری در برابر استکبار را از ویژگیهای اصلی ایشان برشمردهاند.
این ویژگیها از جمله مواردی است که در زمان زندگی امام خمینی (ره) نفوذ کلام به وی داده بود و بعد از ارتحال ایشان هم یاد و خاطره وی را ماندگار کرده است.
امام راحل نسبت به مستضعفان دلسوزی میکرد و نمیخواست مستضعفان زیر دست مستکبران باشند. ترسی هم از قدرتمندان نداشت و با توکل بر خدا با تمام قدرت در برابر آنها ایستاد.
اخلاص و ایمان راسخ به خدا در گفتار و سیره عملی امام خمینی (ره) مشهود بود و در برابر احکام خدا فرمانبردار و مطیع بود.
امام راحل با درایت، پرچم توحید به معنای حقیقی و مذهب شیعه اثناعشری به معنای جامع را بلند کرد و در مقابل حکومتهای جبار که در صدد بودند همه دنیا را بنده خود قرار دهند و دست نشاندههای خود را سر کار بگمارند، ایستاد و قیام کرد.