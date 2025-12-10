در مراسمی یوسف احمدی‌پور به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی لرستان منصوب شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی لرستان در آیین معارفه معاون اجتماعی انتظامی لرستان گفت: سازمان مقدس انتظامی بالغ بر۱۳ هزار و ۶۰ شهید در راه نظم و امنیت تقدیم کرده که از این تعداد ۵۱۶ شهید در لرستان به شهادت رسیده است.

وی افزود: نیروی انتظامی طی سال گذشته به صورت میانگین هر چهار روز یک شهید تقدیم کرده است که نشان می‌دهد این نهاد برای حفاظت از جان و ناموس مردم با تمام توان ایستاده است.

وی با بیان اینکه کارکنان نیروی انتظامی خود را خادمان مردم می‌دانند ادامه داد: کارکنان ناجا امنیت و آرامش خود را فدای مردم کرده‌اند و براین اساس به واسطه حوزه ماموریت گسترده‌ای که در بحث امنیت کشور دارند مقام معظم رهبری، ماموران نیروی انتظامی را به عنوان مجاهدین واقعی معرفی کردند.

سرهنگ نظری با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بر تحقق پلیس در تراز انقلاب اسلامی تاکید کردند تصریح کرد: پلیس در تراز انقلاب اسلامی، شاخصه‌هایی دارد که اولین شاخصه آن ایثارگری و فداکاری است.

وی تأکید کرد: هیچ نقطه‌ای از استان برای سلب کنندگان امنیت و آرامش مردم امن نیست و تامین امنیت مطلوب در گستره وسیع جغرافیای لرستان از برکات همکاری مردم با نیروی انتظامی است.

وی با اشاره به تحمل مشقت‌های فراوان توسط پرسنل انتظامی در امر تامین امنیت مردم گفت: تامین امنیت در گستره وسیع استان کوهستانی لرستان، ثمره همکاری مردم با فرزندانشان در نیروی انتظامی می‌باشد.

در این آیین سرهنگ محمد گلالی به افتخار بازنشستگی نائل و یوسف احمد پور به عنوان معاون جدید اجتماعی نیروی انتظامی لرستان معرفی شد.