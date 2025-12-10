امروز در آستانه روز زن و گرامیداشت مقام مادر، پلیس راهور در خیابان‌های شهر ایلام با شاخه گل از بانوان راننده استقبال کرد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ کامران آرمان فرمانده پلیس راهور ایلام بیان کرد: به پاس قدردانی از بانوان گرامی که در فرهنگ‌سازی ترافیک نقشی مؤثر دارند و با رعایت کامل قوانین، به بهبود نظم و امنیت عبور و مرور کمک می‌کنند، امروز از این عزیزان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

وی افزود: بانوان قانونمند و فهیم ما، با رانندگی مسئولانه و الگوی مثبت خود، ثابت کرده‌اند که رعایت قانون نه‌تنها نشانه فرهنگ و شخصیت است، بلکه موجب آرامش و امنیت اجتماعی می‌شود، ما به آنان تبریک می‌گوییم و اعلام می‌کنیم که در کنارشان هستیم و اجازه نخواهیم داد تعداد اندکی از رانندگان متخلف و قانون‌گریز، آرامش و امنیت ترافیکی این بانوان عزیز را خدشه‌دار کنند.

همچنین در این مراسم از بانوان پلیس راهور که با تلاش شبانه‌روزی، صبوری، دقت و تعهد مثال‌زدنی، نقش مهمی در ایجاد نظم و انضباط ترافیکی ایفا می‌کنند، تقدیر به عمل آمد.