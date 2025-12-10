پخش زنده
درگیری دوباره تایلند و کامبوج بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در مناطق مرزی دو طرف به پناهگاهها کشاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ درگیریهای تازه میان تایلند و کامبوج پس از آتش بس شکننده تابستان امسال درحالی دوباره شروع شده که هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس متهم میکنند.
درگیری میان تایلند و کامبوج برای سومین روز متوالی در روز چهارشنبه ادامه یافت؛ در حالی که دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده گفته تماس تلفنی برقرار خواهد کرد تا این درگیری را متوقف کند.
وزیر امور خارجهٔ تایلند گفت: هیچ چشماندازی برای مذاکره در این مناقشه مرزی نمیبیند. «سیهاساک پوانگکتکِئو» افزود: شرایط برای میانجیگری طرف ثالث مساعد نیست.
دو کشور تابستان امسال هم به مدت پنج روز علیه هم آتش گشودند. نبردهایی که دستکم ۴۸ کشته برجای گذاشت و شدیدترین درگیریهای دو کشور در سالهای اخیر بود.
درگیریهای اخیر از زمانی آغاز شد که یک سرباز تایلندی بر اثر انفجار مین زخمی شد؛ مین تازهای که بانکوک میگوید توسط کامبوج کار گذاشته شده اما کامبوج این ادعا را رد میکند.
هر دو کشور گفتهاند صدها هزار نفر را از مناطق مرزی تخلیه کردهاند. تا سهشنبه شب، وزارت دفاع کامبوج اعلام کرد که از روز دوشنبه تاکنون ۹ غیرنظامی کشته و ۲۰ نفر به شدت زخمی شدهاند، در حالی که مقامات تایلندی از کشته شدن چهار سرباز و زخمی شدن ۶۸ نفر خبر دادند.
تایلند آشکارا اعلام کرده که هدفش لطمه زدن به توانایی همسایهاش برای انجام حملات است. یک ژنرال ارشد ارتش تایلند گفت: هدف ارتش این کشور «فلج کردن توانایی نظامی کامبوج برای مدت طولانی» است.
درهمین حال گئو جیاکان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین از هر دو کشور خواست خویشتنداری کنند. وی گفت: چین به عنوان یک دوست و همسایه نزدیک کامبوج و تایلند، صادقانه امیدوار است هر دو طرف مانع تشدید بیشتر درگیریها شوند.
درحالیکه دو طرف در پاسخ به درخواست ترامپ برای آتش بس دوباره اعلام کردهاند چشم اندازی برای صلح نمیبینند، چین میگوید به تلاش هایش برای کاهش تنشها در این منطقه به روش خودش ادامه خواهد داد.