به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در حاشیه بازدید از اولین نمایشگاه دستاورد‌های بانوان دفاعی قهرمان با اشاره به اینکه خانم‌ها پا به پای آقایان در همه طرح‌های وزارت دفاع مشارکت دارند، گفت: در این نمایشگاه نمونه‌هایی از محصولات و سامانه‌های پیچیده وزارت دفاع به نمایش گذاشته شده که زنان ایرانی در پژوهش، طراحی، تولید و ارتقای آن حضور دارند.

امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده تاکید کرد: این از برکات جمهوری اسلامی ایران است که بانوی ایرانی ضمن مشارکت در امور خانواده در بالاترین سطح محصولات دفاعی تولید می‌کنند و علی‌رغم تبلیغات سوء دشمن هیچ محدودیتی برای بانوان وجود ندارد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح این را هم گفت که وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح هر ساله برای استفاده از ظرفیت علمی بانوان فراخوان می‌دهد.